Mardin Midyat ilçesinde, Midyat Şehit Fatih Akbulut Anaokulu öğrencileri, Midyat İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti.

Bahçelievler Mahallesi Midyat İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret eden Midyat Şehit Fatih Akbulut Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri burada itfaiye çavuşu Murat Aslan tarafından bilgilendirilerek itfaiyenin görevi, yetkileri ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Midyat Şehit Fatih Akbulut Anaokulu öğrencileri itfaiye araçları yanında uygulamalı olarak aldıkları yangın eğitimi için itfaiye personeline teşekkür etti.