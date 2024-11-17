İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, Dünya Prematüre Günü vesilesiyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, prematüre doğan bebeklerin sağlık sorunları ve gelişim süreçleri üzerine bir farkındalık paneli düzenledi. Uzman doktorların katılımıyla gerçekleşen panelde, prematüre bebeklerin karşılaşabileceği sağlık sorunları, beslenme, psikolojik gelişim ve ailelerin bu süreçte nelere dikkat etmesi gerektiği gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Uzman hekimler katıldı

Panelde söz alan Çocuk Kardiyolojisi Bölümünden Prof. Dr. Nurettin Ünal, prematüre bebeklerde sıklıkla görülen kalp hastalıklarına değinirken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Neşe Mutlu, prematüre bebeklerin beslenme ve hastalık süreçleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yenidoğan Yoğun Bakım (Neonatoloji) Bölümünden Uzm. Dr. Şeyma Memur ise prematüreliğin ne olduğu ve bebeklerin bu süreçte nasıl bir bakım alması gerektiği konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Samıra Huseynova ise prematüre doğan bebeklerin psikolojik gelişimleri ve ailelerin bu konuda nelere dikkat etmesi gerektiği üzerine konuştu. Ebe Nesibe Kılıçarslan da prematüre bebeklerin gelişim süreçlerindeki önemli noktalara değinerek ailelere yol gösterdi.

Eğlenceli vakit geçirdiler

Paneli takip eden prematüre bebeklerin aileleri, kendi deneyimlerini paylaşma ve merak ettikleri soruları uzmanlara sorma fırsatı buldu. Aileler, ayrıca yıllar sonra tekrar evlerine geldiklerini dile getirerek duydukları mutlulukları paylaştı. Etkinliğe katılan minik prematüre bebekler ise oyun ablası eşliğinde yüz boyama etkinlikleri ve diğer eğlenceli oyunlarla keyifli vakit geçirdi.