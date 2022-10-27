SAMSUN (İHA) – Gebeliğin 24. haftasında 720 gram olarak dünyaya gelen Hüma bebek tüm zorluklara rağmen hayata tutundu. Yoğun bakımda geçirdiği 102 günün ardından bir de patent duktus arteriosus (PDA) kalp ameliyatı olan minik Hüma sağlıkla taburcu oldu.

SAMSUN (İHA) – Gebeliğin 24. haftasında 720 gram olarak dünyaya gelen Hüma bebek tüm zorluklara rağmen hayata tutundu. Yoğun bakımda geçirdiği 102 günün ardından bir de patent duktus arteriosus (PDA) kalp ameliyatı olan minik Hüma sağlıkla taburcu oldu.

Samsun’da prematüre bebek olarak dünyaya gelen Hüma Ela Koç, tüm sağlık sorunlarına rağmen hayata tutunmayı başardı. İlk doğduğunda neredeyse parmak kadar olan Hüma bebek yapılan yenidoğan yoğun bakım tedavisi sonucunda sağlıkla taburcu oldu. Ancak kalbinde kapanması gereken bir ara damarın açık kalması sonucunda 2 aylıkken VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde ameliyata alındı. PDA kalp ameliyatı olan Hüma bebek, ameliyatın başarılı geçmesi üzerine sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Yenidoğan Yoğun Bakım Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilırmak’ın takibinde yeni doğan ünitesinde 102 gün tedavi gördü.

"Bir anne için çok zor bir süreç"

Süreci anlatan Hüma’nın annesi Merve Sayın Koç, “Çok güzel bir hamilelik dönemi geçirirken sürpriz bir haber aldık. Covid aşısı olmuştum ve bir süre sonra kanamam başladı. Biraz hastanede yattım tedavi gördüm. Sonra aniden doğum başladı. Daha sonra da bu hastaneye sevk edildik. Çok şükür, güzel bir operasyonla doğumum gerçekleşti. Tabii ki büyük bir şok içerisindeyiz, bu kadar erken doğum olacağını hiç beklemiyorduk. Bebeğimiz 720 gram olarak dünyaya geldi. Çok şükür hayata güzel tutundu. Kalbinde olmaması gereken bir açık damar sıkıntısıyla dünyaya geldi. Bu yüzden kilo alamıyordu. 2 aylıkken güzel bir operasyon ile bu sıkıntımız da giderildi. Ameliyattan sonraki sürecimizde kendini güzel bir şekilde topladı. Küvez hayatımız toplam 3,5 ay (102 gün) sürdü. Erken doğumu sadece duyduğunuz kadar biliyorsunuz. Asla böyle bir şeyin başınıza gelebileceğini tahmin edemiyorsunuz. Çok şükür yanımda bilinçli insanlar vardı. Birkaç kitap önerdiler, onları okudum. Bir anne için çok zor bir süreç geçirdim” dedi.

"Hayati tehlikesi olan bir ameliyat türüdür"

Bebeğin kalp ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atilla Saraç ise “Çok küçük doğmuştu. Yoğun bakımda bir süre takip edildikten sonra kalp ameliyatı olması gerekti. Tolga Bey ile beraber ameliyata aldık. O zaman 1,5 kiloydu. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Bize ilk geldiğinde 2 aylıktı ve şu anda 1 yaşında, her şey yolunda. Bu türdeki vakalar sık bir şekilde gelmekte. Bu ameliyat, hayati tehlikesi olan bir ameliyat türüdür. Ancak bu durumdaki çocuklar ameliyat olmadıkları takdirde büyüyemiyor ve çok sık akciğer enfeksiyonu yaşıyorlar. Hüma bebeğin de yaşamına devam etmesi için ameliyat olması gerekiyordu. Şu anda sağlıklı bir durumda” diye konuştu.

“Bu ameliyatla onların normal bir ömür sürmelerini sağlamış oluyoruz”

Ameliyat masasında küçücük bir bebek gördüklerinde şoke olduklarını ifade eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tolga Önder de “Sonra böyle mutlu sonu ve gelişimi görünce biz de şaşırıyoruz, seviniyoruz. Yaptığımız bu ameliyatla onların normal bir ömür sürmelerini sağlamış oluyoruz. Aslında vurgulamak istediğimiz, insanların uzak veya başka kentlere gitmesine gerek yok. Biz burada bu ameliyatı en iyi şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Şimdiye kadar bunun gibi bir sürü ameliyat yaptık” şeklinde konuştu.