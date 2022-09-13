Yeni sezonda Gelişim Ligi’nde mücadele edecek olan Denizlispor U15 Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezonda Gelişim Ligi’nde mücadele edecek olan Denizlispor U15 Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Gelişim Ligi ekiplerinden Denizlispor U15 Takımı, 15 Ekim tarihinde başlayacak lig için hazırlıklarını Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş nezaretinde Doğan Demircioğlu Stadı’nda sürdürüyor. Yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulunan Ateş, ligde ses getiren bir takım olmak istediklerini dile getirdi. Hüseyin Ateş, “Yeni sezonda Gelişim Ligi’nde mücadele edeceğiz. Biz de buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Takımlar olarak iyi çalışıyoruz. Çocuklar çok istekli. Bu arada lig takvimi belli oldu. Rakiplerimiz de belli oldu. 14-15 Ekim’de maçlar başlıyor. Biz de o doğrultuda çalışmalarımıza hız verdik. Şu ana kadar takımda bir sıkıntı yok. İnşallah önümüzdeki günlerde biraz daha tempoyu artırıp maça kadar daha iyi hale geleceğiz” dedi.

“Alt yapı çok önemli”

Hedeflerinin üst tarafa futbolcu vermek olduğunu söyleyen Hüseyin Ateş, "Bizim buradaki hedefimiz üst tarafa futbolcu vermek. Onların gelişimini sağlayabilmek. Bu şekilde hem Denizlispor’umuza hem de Türk futboluna daha iyi futbolcular yetiştireceğimizi düşünüyorum. Alt yapılar önemli. İnşallah bu grupta arkadaşlarımın, kardeşlerimin iyi işler yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.