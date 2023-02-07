Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Gölcük’te başlatılan yardım kampanyasına yardımseverlerin desteği 7’den 70’e artarak devam ediyor. Dün başlatılan kampanyayı öğrenen Hayrunnisa Özmen isimli minik yardımsever, kumbarasında biriktirdiği parasını, deprem bölgesindeki afetzedelere bağışladı. Gölcük Belediyesi’nde oluşturulan yardım toplama merkezine gelen Özmen, kumbarasını yetkililere teslim etti.

Okul çevrelerinde yapılan denetimde göz açtırılmadı

Okul çevrelerinde yapılan denetimde göz açtırılmadı

Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğinde depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını duyan Hayrunnisa, kumbarasında biriktirdiği paraları bağışladı.

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