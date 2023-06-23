Keçiören Belediyesi, Minikler Türkiye Halter Şampiyonası’nda mücadele eden minik halterciler için Keçiören turu düzenledi.

Keçiören Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi’nde düzenlenen Minikler Türkiye Halter Şampiyonası’nda mücadele eden minik halterciler için Keçiören turu düzenlendi. İlçedeki Deniz Dünyası, Estergon Kalesi, Doğal Yaşam Parkı ve Atatürk Botanik Bahçesini gezen minikler, keyifli bir gün geçirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 22 ilden 97 erkek, 68 kız sporcunun katıldığı 18 hakemin görev yaptığı şampiyonanın sporcularını Keçiören’de misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Geleceğin Nurcan Taylanları, Naim Süleymanoğulları Keçiören’imizde mücadele ettiler. Keçiören’de çocukların ve gençlerin gezerek keyif alacağı birçok tesisimiz var. Farklı illerden buraya gelen haltercilerimizi bu güzelliklerle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Etlik Olimpik Yüzme Havuzumuzda yüzücülerimizi Naim Süleymanoğlu Spor Tesisimizde ise geleceğin haltercilerini yetiştirmeye devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen yönetici ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.