Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü düzenledikleri çeşitli etkinliklerle andı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu fuayesine açtıkları resim sergileri ve çalışma atölyeleriyle dikkat çeken minik öğrencilerin çok amaçlı salonda gerçekleştirdikleri drama ve oratoryo izleyenleri duygulandırdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86.yılnda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren bütün eğitim kurumlarında hüzün ve gözyaşı hakimdi. Hafta boyunca birbirinden farklı etkinliklere imza atan GKV’li öğrenciler çeşitli sergiler hazırlarken düzenlenen sportif faaliyetlerde dikkat çekti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri ise okullarının fuayesini sergi salona hulane düştürerek hazırladıkları köşeler ve resim sergileriyle anma törenlerine imzalarını vurdu. Minik öğrencilerin hazırladığı sergiyi yine öğrenciler ve GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel açarken çalışma atölyeleri de büyük ilgi gördü. Etkinlikler kapsamında düzenlenen drama ve oratoryolarda ise minik öğrenciler Atatürk’ü canlandırarak yaşamından kesitleri sahnelemeyi ihmal etmedi. Öğrencilerin sahne performansının yanı sıra Atatürk sevgileri davetlileri adeta duygulandırdı. Etkinlikleri gerçekleştiren minik öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel emeği geçen idareci ve öğretmenlere de teşekkür etti.