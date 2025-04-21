Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej ayakta alkışlandı. Milli Sporcu Süreyya Ayhan’ın da eşlik ettiği kortejde öğrenciler marşlar eşliğinde yürüdü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bütün birimlerinde büyük bir heyecanla start aldı. GKV Özel Anaokulu öğrencileri etkinlikler kapsamında bir kortej düzenleyerek GKV Özel Okulları eğitim kampüsünü adeta bayraklarla donattı.

Marşlar eşliğinde yürüyüş yapan minik öğrencilere Türkiye’nin milli gururu Süreyya Ayhan da eşlik ederken minik öğrencileri izlemeye gelen davetliler ve öğrenci velileri duygulu anlar yaşadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin hafta boyunca bir birinden farklı gösteriyle devam edeceğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Kutlamalarımız bugün anaokulu öğrencilerimizin kortej yürüyüşüyle başladı. Hafta sonuna kadar kurumlarımızın bütün kademelerinde bir birinden farklı etkinlik gerçekleştirerek Atamızın çocuklarımıza ve bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramı en iyi şekilde kutlayacağız. Şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyorum, destansı gösterilere imza atan minik yavrularımızı yürekten kutluyorum" dedi.