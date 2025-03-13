Bilecik’te futbol dünyasında geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ömer ve Emir Ergen kardeşler, kulüplerin kıskacına girdiler.

Bilecik’te koyu bir Beşiktaş taraftarı da olan 2016 ve 2018 doğumlu Ömer ve Emir Ergen kardeşler, futbol dünyasında geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Bilecik Futbol Akedemi oyuncusu olan sol ayağıyla etkileyici şutlar atan ve top kontrolüyle dikkat çeken Ömer, futbolseverlerden tam not alıyor. Yine Bilecik Futbol Akedemi oyuncusu Emir ise; sahadaki enerjisi ve oyun zekasıyla dikkat çekerken, geleceğin yıldızlarından biri olarak görülüyor. Küçük yaşlarına rağmen sahadaki performansları ve futbola olan tutkuları, U9 ve U7 takımları olan kulüplerin kıskacına girdiler.