Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Eylül Lorin Kayhan, Kızılay İzmir-Konak Şubesine yazdığı mektup sayesinde 300 arkadaşı kışlık mont ve ayakkabıya kavuştu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Eylül Lorin Kayhan, Kızılay İzmir-Konak Şubesine yazdığı mektup sayesinde 300 arkadaşı kışlık mont ve ayakkabıya kavuştu.

İlçenin 50. Yıl İlkokulunda 4. sınıf öğrencisi olan Eylül Lorin Kayhan, okulunun bahçesinde arkadaşları ile kartopu oynadığı sırada arkadaşlarının kışlık elbiseleri ve ayakkabılarının olmadığını fark etti. Gördüğü manzara karşısında üzülen ve etkisinde kalan Kayhan, bu durumu öğretmenleri ile paylaştıktan sonra Kızılay Konak Şubesine duygu yüklü bir mektup yazdı. Duygu yüklü mektubu alan Konak Kızılay Şubesi Başkanı Aydın Koç, beraberindekilerle hemen Yüksekova’ya geldi.

Kayhan’ın okuduğu okula gelen Başkan Koç, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ile beraber okuldaki 300 öğrenciye kışlık mont ve ayakkabı hediye etti.

“Duygu yüklü mektup bizi Yüksekova’ya getirdi”

İlk kez bir mektup karşısında bu kadar duygulandığını belirten Konak Kızılay Şubesi Başkanı Aydın Koç, “50. Yıl İlkokulumuzda okuyan Eylül kızımız bize bir mektup gönderdi. Bizde Kızılay Konak Şubesi olarak bu duruma duyarsız kalamazdık. Eylül’ü görmek ve tanımak istedik. Eylül’ü okulunda ziyaret ettik. Eylül büyük bir rol model oldu. Onun sayesinde Yüksekova’daki 5 okulumuzda 300 ihtiyaç sahibine ulaştık. Bu da Eylül’ün sayesinde oldu. Biz Eylül’e çok teşekkür ediyoruz, onun sayesinde tüm çocukları tanıma fırsatı bulduk. O istedi bizde İzmir’den kalkıp hayalini gerçekleştirdik. O duygu yüklü mektup bizi Yüksekova’ya getirdi” dedi.

“Her şey arkadaşlarım içindi”

Gördüğü manzara karşısı sonrası mektup yazdığını belirten Eylül Lorin Kayhan ise “Öncelikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım için çok üzülmüştüm ve şimdi de onlar gibi çok mutlu oldum. Kızılay’ın çok sayıda yardım yaptığını biliyordum. Bende bunun üzerine böyle bir mektup yazdım. Şimdi de Kızılay geldi ve o mutluluğu yaşıyoruz. Bunu yapmak sadece arkadaşlarım ve diğer çocuklar içindi” ifadelerini kullandı.

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael de, Kızılay heyetine ve Eylül’e teşekkür ederek, “Kendisi hakikaten hassasiyet göstererek teneffüs sırasında üzerinde ceketi olmayan çocukları görüyor ve bunun üzerine Kızılay’a mektup yazıyor. Sağ olsunlar başkanım bunu karşılıksız bırakmıyor ve tüm hazırlıklarını yaparak Yüksekova’mıza geldiler. Yine her zaman olduğu gibi Kızılay’ımız gönülleri fethetti. Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.