Eskişehir’de bulunan Cemal Ererdi Anaokulu’nda yetiştirilen ürünler düzenlenen Takas Şenliği’nde kitap karşılığında vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’nde bulunan Cemal Ererdi Anaokulu’nda ilginç bir etkinlik düzenlendi. Okulun bahçesinde yetiştirilen lavanta, adaçayı, nane ve yine bahçede bulunan kümesteki tavukların yumurtladığı yumurtalar gibi ürünlerle hazırlanan paketler vatandaşların beğenisine sunuldu. Takas Şenliği adı verilen günde öğrencilerin okul bahçesinde emek vererek hazırladığı ürünler kitap ile takas edildi. Organize edilen güne Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’de katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Töre, birkaç ürünü kitap ile takas yaptı. Takas Şenliği’nde kurulan stantlara veliler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.