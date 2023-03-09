Bitlis’in Tatvan ilçesine yerleşen depremzede aileler yararına minik öğrenciler tarafından hayır panayırı düzenlendi.

Bitlis’in Tatvan ilçesine yerleşen depremzede aileler yararına minik öğrenciler tarafından hayır panayırı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok il depremzedeler için yardım ve desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Sarıkum İlk ve Ortaokulu idarecileri öncülüğünde 25 öğretmen, veliler ve 300 öğrenci tarafından ilçeye yerleşen depremzede aileler yararına hayır panayırı düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen panayırda öğrenciler velileri ile birlikte evlerinde pasta, börek, kek, kurabiye gibi ürünler yaparken, öğretmenler ise okul bahçesinde yoğurdukları çiğköfteyi satışa sundu. Yapılan ürünler, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak halkın beğenisine sunulurken, öğrenciler ise evlerinde yaptıkları ürünleri düzenlenen hayır panayırında satarak depremzedelere destek olmanın sevincini yaşadı.

“Hayır panayırıyla depremzedelerin yaralarına merhem olmak istedik”

300 öğrenci, veliler ve okulda görev yapan öğretmenler tarafından gelirinin tamamı depremzedelere bağışlanacak bir panayır düzenlediklerini dile getiren Sarıkum Ortaokul Müdürü Mehmet Selim Kubay, “Eğitim ve öğretime 300 öğrenci ve 25 öğretmen ile devam ediyoruz. Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi tarif edildiği üzere yüzyılın felaketidir ve bizleri derinden etkilemişti. Bizler de okulların açıldığı ilk günden beri öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız ile bu derin üzüntüyü paylaşıyorduk. Ortaya bir fikir çıktı. Öğrenci ve öğretmenlerin işbirliği ve velilerin de katılımıyla bir hayır panayırını düzenleme kararı aldık. Bu panayırda toplanan paralar, deprem mağduru olup da Tatvan’a yerleşen ailelere yardım edilmek üzere bağışlanacak. Umudumuz o ki bu hayır panayırından ciddi bir gelir elde ederek bir nebze de olsa depremzedelerin yaralarına merhem olabilmek. Öğretmen arkadaşlarımız özellikle çok emek verdiler. Birçok arkadaşımız gerek çiğköfte yoğurarak gerek evden bir şeyler hazırlayarak destek oldu. Acılarının acımız olduğunun bilinmesine özellikle temas etmek için böyle bir etkinlik yaptık. Yerli malı tadında hayır panayırına çevirerek depremzedelerin yaralarına ortak olmak istedik. Şimdiden öğrencileri korku psikolojisi ile değil de birlik ve beraberlik anlayışına alıştırmalıyız. Öğrencilerimizde depremdeki birliğe odaklanmak istedik. Öğrencilerin çoğu her şeyi kendileri yaparken, bazıları annelerine yardım ederek hamur yoğurdular. Sonucunda ortaya ortak bir hamur çıktı. Bizde bu hamurdan gelen vatandaşlarımıza tattırarak maddi bir geliri elde etmeye çalışıyoruz” dedi.

“Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik”

Diyarbakırlı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Süleyman Güven, hayır panayırına çiğköfte yoğurarak destek olmaya çalıştığını dile getirerek, “6 Şubat tarihinde bütün Türkiye’yi etkileyen bir deprem oldu. Bu depremde birçok canımızı kaybettik. Biz öğretmen, öğrenci, veliler ve okul idaresi ne yapabiliriz ve elimizi taşın altına nasıl koyabiliriz diye düşündük. Böyle bir etkinlik yapalım dedik. Hem çocuklar küçük yaşta dayanışmayı öğrensin hem de çorbada bizim de tuzumu olsun istedik. Bütün velilere ve okul idaresine teşekkür ediyorum. Ben de bir Diyarbakırlı olarak Diyarbakır usulü çiğköfte yaptım. Yörenin tadına uygun yaptım. Çocuklar da tatsın istedim. Çocuklardan da yapmam konusunda 3-4 aydır talep geliyordu. Bugüne kısmet oldu. Böyle güzel bir günde böyle bir etkinlik yapmış olduk” diye konuştu.

“Depremzedeler anlasın ki bizler de onların bir kardeşiyiz”

Evleri yıkılan akranları için seslenen Mert Özkan adlı öğrenci, “Burada yaptığımız yemekleri satıyoruz. Depremzedeler anlasın ki bizler de onların bir kardeşiyiz. Evleri yıkıldığı için bizde böyle yardım yapmaya çalışıyoruz. Tüm ülkeye sesleniyorum, depremzedeler için daha çok yardım yapılsın” diye konuştu.

“Satışlarımız çok güzel geçiyor”

Evde annesiyle birlikte yaptığı ürünleri hayır panayırında satışa sunan Süvedya Alparmak da, “Buraya getirdiğimiz pastaları, çikolatalı kekleri, muhallebileri annemler yaptı, bizler de yardım ettik. Depremzedeler için çocuklara hem çok üzüldük hem de öğretmenimizin vesilesiyle biz de pasta ve börek yaptık. Satışlarımız çok güzel geçiyor, bir sürü paramız oldu” diye konuştu.

“Topladığımız paralarla giysi, battaniye, ayakkabı ve ihtiyaç malzemeleri alacağız”

Hayır panayırında topladıkları paralarla depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade eden Dilek Budak adlı öğrenci ise “Depremzedeler için hayır panayırı düzenledik. İnşallah katkı sağlayabiliriz. Öğretmenlerimiz sayesinde bir sürü para topladık. Depremzedeler için para topluyoruz. Topladığımız paralar ile giysi, battaniye, ayakkabı ve ihtiyaç malzemeleri alacağız” dedi.