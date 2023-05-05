Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık projesi çerçevesinde depremzede çocuklara yönelik düzenlenen "Minik Ellerde Hayat Bulan Objeler" etkinliği çerçevesinde tasarlanan ürünler Halk Eğitimi Merkezindeki sergide yerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı sergide açılış töreni yapılarak tören sonrasında atıl ürünlerden tasarlanan oyuncaklar, biblolar, hediyelik eşyalar ve çeşitli süs eşyaları tanıtıldı. Ayrıca kurulan parkurlarda öğrenciler doyasıya eğlendi.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergideki eserleri inceleyen Güney, tasarımlar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Depremzede çocuklara yönelik başlatılan Minik Ellerde Hayat Bulan Objeler etkinliğinin önemine vurgu yaptı. Sergideki el emeği göz nuru eserlerin çok kıymetli olduğunu belirterek usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Sergi sonunda öğrencilere çeşitli oyuncaklar hediye edildikten katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.