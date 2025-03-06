Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Kökobası İlkokulu anasınıfı öğrencileri, doğayla iç içe keyifli bir etkinlik gerçekleştirerek tohumları toprakla buluşturdu.

Minik öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde fidan dikmenin önemini öğrenirken, doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, tohum ekimi ve bitkilerin büyüme süreci hakkında bilgilendirildi. Ellerine aldıkları tohumları özenle toprağa yerleştiren minikler, can suyunu vererek yeni filizlerin yeşermesi için ilk adımı attı.

Öğretmenler, bu tür etkinliklerin çocuklarda doğa sevgisini artırdığını ve çevre bilinci kazanmalarına yardımcı olduğunu belirtti. Tohum ekme etkinliği, hem eğitici hem de eğlenceli anlara sahne olurken, miniklerin yüzlerinde görülmeye değer bir heyecan oluştu.

Okul yönetimi, öğrencilere doğa sevgisini aşılayan etkinliklerin devam edeceğini ve çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için bu tür projelere önem verdiklerini ifade etti.