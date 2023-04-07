İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı Minik Eller Tasarlıyor projesi, Bayburt’taki ilkokul öğrencilerinin yoğun ilgi ve katılımıyla sürerken ocak ve şubat aylarını kapsayan Hayalimdeki Ev temalı yarışmada dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve temel eğitim kademesindeki öğrencilere erken yaşlarda tasarım felsefesi kazandırmayı hedefleyen proje sürecinde ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri, hayallerindeki evleri tasarladılar. Projeye katılan 152 eser, teknoloji tasarım öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucuna göre ilk 10’a giren öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’i ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney makamında konuk ettiği öğrencilerle sohbet ederek tasarım sürecindeki özverilerinden dolayı kendilerini tebrik etti. Hayalimdeki Ev konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere katılım belgesi takdim ederek çeşitli hediyeler verdi.