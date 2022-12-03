İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Minik Eller Tasarlıyor" projesi çerçevesinde 3 ve 4. sınıf öğrencileri, kasım ayı için belirlenen atıkların geri dönüşümü temasında ilk çalışmalarını tamamlayarak yarışmaya katılacak eserler arasında değerlendirme süreci başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Minik Eller Tasarlıyor" projesi çerçevesinde 3 ve 4. sınıf öğrencileri, kasım ayı için belirlenen atıkların geri dönüşümü temasında ilk çalışmalarını tamamlayarak yarışmaya katılacak eserler arasında değerlendirme süreci başladı.

Bayburt genelindeki temel eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilere erken yaşta tasarım felsefesini benimsetmek, hayal gücünün gerçek hayatla birleşmesini sağlamak, tasarım ve üretim kültürünü bir gündelik yaşam becerisine dönüştürmek ve tasarım odaklı düşünmeyi toplumsal düşünme süreçlerinin temeline yerleştirmek için başlatılan proje sayesinde öğrenciler atıklarla kendi ürünlerini tasarladı. 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin eserleri Cumhuriyet İlkokulunda toplanarak değerlendirilmeye alındı.

Vali Cüneyt Epcim, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’le birlikte Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek jüri üyeleri tarafından değerlendirilen eserleri yakından inceledi. Öğrencilerin kullanılmayan veya atık ürünlerden tasarladıkları oyuncaklar, süs eşyaları, saatler, tablolar, saksılar, kumbaralar katılımcılar tarafından büyük ilgi topladı.

Cumhuriyet İlkokulunda yapılan değerlendirmenin ardından kasım ayında dereceye giren ilk üç eserin sahibi ödüllerine kavuşacak. Dereceye giren ilk on eser de yılsonu sergisinde diğer aylarda dereceye giren eserlerle birlikte sergilenecek.