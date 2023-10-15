Konyaaltı Belediyesi’ne bağlı parklarda yer alan zeytin ağaçları meyvelerini verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hasatı yapılan zeytinler, Uncalı Kreşi öğrencileri tarafından doğal yollarla kırılarak olgunlaşmaya bırakıldı.

Konyaaltı Belediyesi’ne bağlı Uncalı Kreşi Kelebekler Sınıfı öğrencileri, keyifli bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin Çayırlı Hacı Mustafa Karabulut Parkı’nda bulunan zeytin ağaçlarından elde ettiği zeytinleri işledi. Zeytinleri öncelikle doğal taş yardımıyla bir bir kıran minik eller, kırdıkları zeytinleri önce tabaklara, daha sonra ise öğretmenlerinin etkinlik için hazırladığı kavanoza doldurdu. Minikler, zeytin kurulumunun diğer adımları olan su ve tuz ekleme işlemini de hep birlikte yaparak, zeytinleri kahvaltı sofralarına hazır hale gelmesi için olgunlaşmaya bıraktılar. Zeytin işleme etkinliği için birbirinden renkli aşçı kıyafetleri giyen minikler, zeytin üretiminin bütün evrelerini kendi el emekleriyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Hem eğlenip hem de öğreniyorlar

Uncalı Kreşi Kelebekler Sınıfı öğretmeni Seyhan Sevinç, öğrencileri zeytin çıtlatma etkinliği ile buluşturduklarını söyledi. Etkinlikte çocukları zeytinle ilgili bilgilendirdiklerini de aktaran Sevinç, çocukların hem eğlenip hem de öğrendikleri bir etkinlik yaptıklarının altını çizdi. Kreşlerde daha çok çocukların psikomotor ve ince motor gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere öncelik verdiklerini ifade eden Seyhan öğretmen, ‘‘Daha çok, kendilerine fırsat vererek, kendilerinin yaparak, yaşayarak öğrendikleri etkinlikler yapıyoruz’’ dedi.

Öğrenci velileri çok memnun

Kreşlerde verdikleri eğitim dolayısıyla öğrenci velilerinden çok olumlu dönüş aldıklarını ekleyen Sevinç, ‘‘Özellikle en değerli varlıkları olan çocukları için böyle bir imkan sundukları için Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen’e teşekkür ediyorlar’’ şeklinde konuştu. Uncalı Kreşi öğrencileri Jasmin ve Zeynep, zeytin kırma etkinliğinden çok keyif aldıklarını söyledi. Zeytinleri, taş yardımıyla kırdıklarını ve sonra kavanoza doldurduklarını söyleyen Zeynep, daha sonra su ve tuz koyarak kavanozun kapağını kapattıklarını aktardı.