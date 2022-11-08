Bornova ilçesinde bulunan Nihat Gündüz İlkokulu öğrencileri, ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ nedeniyle kendi hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Bornova ilçesinde bulunan Nihat Gündüz İlkokulu öğrencileri, ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ nedeniyle kendi hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Nihat Gündüz İlkokulu öğrencileri, ‘2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ nedeniyle lösemili çocuklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına kendilerinin hazırlayıp boyadıkları broşürleri ilçe merkezinde vatandaşlara dağıttı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Bornova halkı, yapılan çalışmanın çok anlamlı olduğunu belirtti. Öğrenciler; pankart, şapka ve broşür gibi tüm etkinlik materyallerini atık malzemeleri dönüştürerek öğretmenleriyle birlikte hazırladı. Etkinliğe katılan öğrenciler, bu etkinlikle derslerinin daha aktif ve faydalı geçtiğini söyledi.