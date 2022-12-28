Antalya’da ilk kez anaokulu öğrencilerine bilgisayarsız temel kodlama atölyesi düzenleyen Antalya Bilim Merkezi, 8 etkinlik içeren eğitim haritası hazırladı.

Antalya’da ilk kez anaokulu öğrencilerine bilgisayarsız temel kodlama atölyesi düzenleyen Antalya Bilim Merkezi, 8 etkinlik içeren eğitim haritası hazırladı.

Teknoloji, bilim, mühendislik gibi konularda çocukların küçük yaşta bilgi sahibi olmaları amacıyla 4-6 yaş arası gruplara bilgisayarsız temel kodlama atölyesi hazırlayan Antalya Bilim Merkezi, yeni nesilde grup çalışması, problem çözme, üretici düşünme gibi birçok becerinin arttırılmasını hedefliyor. Merkezin eğitim koordinatörü Gizem Yıldırım’ın hazırladığı 8 etkinlik içeren eğitim haritasına dahil olan kreşler, haftada 2 saat olmak üzere 4 haftalık programa katılıyor.

Katılanlara sertifika veriliyor

Anaokulu öğrencilerine renkli ve eğlenceli oyun olarak yaptırılan Neşeli Adımlar Atölyesinde, resim yapan ilkel robot yapımı gibi çalışmalar sunuluyor. Çocukların günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirmeyi hedeflediklerini açıklayan Yıldırım, “Bu atölye sayesinde çocuklarımızda alan farkındalığını ve mantıksal düşünme becerilerini arttırmayı istiyoruz. Buna göre hazırladığımız oyunlar ile algoritmik işlem adımlarını sıralamalarını ve bir problemin çözümü için algoritma geliştirmelerini arzuluyoruz” dedi.