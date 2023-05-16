Salihli Belediyesi, Manisa Eğitim Projesi (MANEP) çerçevesinde 42 minik öğrenciyi Müdire Hanım Kent Müzesi’nde çömlek ile tanıştırdı. Kent müzesinde gün boyu killi çamur ve çömlek ile eğlenceli saatler yaşayan minik yetenekler, Anneler Günü hediyelerini kendi elleriyle hazırladı.

Hafsa Sultan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama ana sınıfı öğrencileri, ilk olarak Salihli Belediyesi tarafından aslına uygun bir şekilde restore edilen Kent Müzesi’ni gezdi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ekrem Aysu, minik öğrencilere müzede sergilenen eserleri ve objeleri tanıttı.

Salihli Belediyesi Kent Müzesi’nde rehber öğretmen eşliğinde çömlek ve killi çamur kullanımı hakkında bilgi alan minik yetenekler, daha sonra babalarıyla birlikte anneleri için hünerli elleri ile killi çamuru şekilden şekle sokarak çömlekten vazo yaptılar.