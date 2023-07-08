Bilecik’in Bozüyük ilçesine ’Bir Mekik Bir İp’ atölyesinde öğrenciler dokumacılığı ve eski geleneği yeni fikirlerle birleştirmeyi öğreniyor.

Bozüyük Belediyesi Sanat Atölyeleri’nde yılsonunda öğrencilere çeşitli etkinlikler düzenlenirken, bunların sonuncusu dokuma oldu. 8 yaş ve üzeri ile 10 yaş ve üzeri olmak üzere 2 grup halinde devam eden dokumacılık atölyesinde öğrenciler ilk dokuma çalışmalarını yaptılar. Eğitmen Gülcan Külcü nezaretinde devam eden atölye çalışmasında öğrenciler el becerilerini geliştirerek tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor.