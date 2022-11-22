Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Erzincan’da "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturulmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Erzincan’da "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturulmaya devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimince yürütülen "Çevreye Duyarlı Nesiller İçin" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği devam ediyor. Öğrencilerin çevre duyarlılığının artırılması, özellikle son yıllarda artış gösteren orman yangınlarının ağaçlandırma çalışmaları ile telafi edilmeye çalışılması, öğrencilere fidan dikme alışkanlığı ve ağaç sevgisinin kazandırılması, fidanların toprakla buluşturulması amaçları doğrultusunda devam eden etkinlikte daha şimdiden yüzlerce fidan dikildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü doğrultusunda başlatılan ve Erzincan Esentepe Ağaçlandırma Sahasında gerçekleşen etkinlikte, şu ana kadar 22 okuldan yirmişer öğrenci katılım sağlayarak yoğun bir ilgi gösterildi. 40 okulun daha katılım sağlayacağı fidan dikme etkinliği 01.12.2022 tarihine kadar hız kesmeden devam edecek. Öğrencilerin son derece keyif alarak vakit geçirdikleri etkinlikte, çocukların doğayla buluşmalarına ve fidan dikme sevgisi kazanmalarını sağlamaya devam edilecek.

Fidan dikme etkinliği dışında; atık pillerin toplanması, alan temizliği, çevre duyarlılığı konulu yarışmalar, Erzincan’ın endemik bitkilerinin tanıtılması, Erzincan Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinin ziyaret edilmesi ve çevreye yönelik daha birçok etkinliği içinde barındıran "Çevreye Duyarlı Nesiller İçin" projesine, çevre duyarlılığının geliştirilmesi adına hız kesmeden devam edileceği bildirildi.