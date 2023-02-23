Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Şehit Fatih Seven İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, Sınıf Rehber Öğretmeni Ali Akar rehberliğinde yıl boyunca el emeği göz nuru üretmiş oldukları hediyelik eşyaları depremzedeler için satışa çıkardılar.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Şehit Fatih Seven İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, Sınıf Rehber Öğretmeni Ali Akar rehberliğinde yıl boyunca el emeği göz nuru üretmiş oldukları hediyelik eşyaları depremzedeler için satışa çıkardılar.

Öğrencileri ve Öğretmenleri Ali Akar’ı duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden Okul Müdürü Ali Osman Kılıç,” Öğrencilerimiz yıl boyunca ürettikleri el emeği kokulu taş, kokulu sabun, çeşitli magnetler, kalemlik, saksılık ve masa üstü hediyelik eşyaları depremzedeler için Dereköy pazarında stant kurarak satışa sundular. Hayırsever vatandaşlarımız öğrencilerimizin bu umut verici davranışlarına büyük destek verdiler. Ayrıca İlçe Kaymakamımız İsmail Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Cebeci ve protokol üyeleri yardım standımızı ziyaret ederek katkıda bulundu. Toplanan yardımlar Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü depremzedeler için oluşturulan yardım hesabına gönderildi. Okul olarak yardımda bulunan herkese teşekkür ederiz” dedi.