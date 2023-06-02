06-07 Haziran tarihlerinde Göksel Erdoğan anısına gerçekleşecek. 8.’si düzenlenecek etkinliğe 30 takımdan 250 öğrenci katılacak.

Hentbol sporuna küçük yaşlarda başlamayı, çocuklarda spor kültürünü oluşturmayı ve sporu sevdirmeyi hedefleyen Minik Eller Hentbol Şenliği için hazırlıklar devam ediyor. 05-06-07 Haziran tarihlerinde Kınıklı Spor Salonunda yapılacak Hentbol Şenliğinin bu sene sekizincisi yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol Federasyonu İl Temsilciliğinin koordinesinde her sene yapılan hentbol şenliğine bu yılda ciddi bir katılımın olması gerekiyor. Sekizincisi düzenlenecek olan şenlikte 2013-2014-2015 doğumlu çocuklar sahada yer alacak. Maçlar yarı sahada 15’er dakikalık iki devre halinde oynanacak.

Denizli’de hentbol sporuna 10 sene antrenör olarak, 10 sene de Federasyon İl Temsilcisi olarak hizmet eden Göksel Erdoğan, küçük yaşlarda yüzlerce çocuğun bu branşı sevmesini sağladı. Sümer Ortaokulundaki beden eğitimi öğretmenliği görevinin yanında hentbolun gelişmesi için var gücüyle çalışan Erdoğan, 2018 yılında yakalandığı hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrılmıştı.

Organizasyon ile ilgili açıklamada bulunan Hentbol İl Temsilcisi İsmail Başka, her sene Haziran ayında yaptıkları Minik Eller Hentbol Şenliğine ulusal düzeyde de katılımın olduğunu ve bu ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi. Minik Eller Hentbol Şenliği ile çocuklara hentbol branşını sevdirmeyi hedeflediklerini kaydeden Başka, yıllarca hentbol sporunun gelişmesi için özverili çalışmalarda bulunan ve yüzlerce çocuğa bu sporu sevdiren Göksel Erdoğan’ı saygı ve rahmetle bir kez daha andıklarını belirtti.