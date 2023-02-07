Kaymakam İbrahim Civelek de örnek davranışından dolayı Elif Zehra’yı tebrik etti. Minik Elif Zehra biriktirdiği 410 lirayı kaymakamlık öncülüğünde oluşturulan koordinasyon merkezine teslim etti.

Dereköy Şehit Hüseyin Aydın İlkokulu 3-A sınıfı öğrencisi Elif Zehra Bilgili(8), ilçe kaymakamına yazdığı mektupta, "Kumbaramda biriktirdiğim 410 lirayı depremde muhtaç olan kardeşlerime göndermek istiyorum" dedi.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bir ilkokul 3. sınıf öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği 410 lirayı depremzedelere gönderdi.

Samsun Büyükşehir’den deprem bölgesinde günlük 2 bin kişiye sıcak yemek

Samsun Büyükşehir’den deprem bölgesinde günlük 2 bin kişiye sıcak yemek

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.