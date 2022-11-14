Burada helallik alınmasının ardından cenazeler defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.

Adana Havalimanı’nda, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan için düzenlenen törenin ardından cenazeler helallik alınmak üzere merkez Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi’ndeki taziye evine getirildi. Gözyaşı döken Ecrin’in annesi Fatma Meydan sağlık ekiplerince teskin edildi.

İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda 9 yaşındaki kızı Ecrin ile birlikte hayatını kaybeden Yusuf Meydan’ın cenazeleri taziye evine getirilip helallik alındı.

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