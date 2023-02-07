Aydın’ın Koçarlı ilçesinde belediye tarafından depremzedelere yardım toplamak için kurulan çadıra kıyafetlerini getiren 4 yaşındaki Ebrar herkesi duygulandırdı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde belediye tarafından depremzedelere yardım toplamak için kurulan çadıra kıyafetlerini getiren 4 yaşındaki Ebrar herkesi duygulandırdı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin her noktasında olduğu gibi Koçarlı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına küçük büyük her yaştan vatandaşın desteği artarak devam ediyor.

Depremzedeler için yardım toplandığını belediye megafonlarından duyan Ebrar Su Tecik isminde 4 yaşındaki çocuk annesiyle birlikte kendi kıyafetlerini yardım çadırına getirerek depremzede yaşıtlarına ulaştırılması için teslim etti. Yardım çadırında ki çalışmaların başında duran Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından alınan minik Ebrar’ın yardımı başta Başkan Kaplan olmak üzere orada bulunan herkesi duygulandırdı.

“Benim kıyafetlerimi de götürün”

“Ben de kıyafetlerimi getirdim. Bunları da götürün oraya” diyerek kıyafetlerinin deprem bölgesine ulaştırılmasını isteyen minik Ebrar’ın sözlerini duyan Belediye Başkanı Nedim Kaplan küçük kıza ve ailesine teşekkür etti.

Anne Gülsüm Tecik, kızının televizyonda gördüğü deprem haberlerinden sonra yardım toplandığını megafonlardan duyduğunu ifade ederek, “Ebrar deprem bölgesinde ki çocukları görünce bizler gibi çok üzüldü. Anne üşüyorlarsa benim kıyafetlerimi verelim giysinler dedi. Bana kıyafetlerini getirdi. Bizde başka yardım malzemeleri de hazırlayarak Koçarlı Belediyesinin yardım toplama çadırına getirdik. Kendi elleriyle çadırda bulunan Belediye Başkanımız Nedim Kaplan’a teslim ederek bunları da götürün dedi” şeklinde konuştu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise küçük Erbar’ın bu hareketi karşısında duygulandıklarını söyleyerek, “Paylaşmayı bilmek, bir olma, birlik olma duygusu işte bu yaşlarda başlıyor. 4 yaşında ki kızımızın bu yardımı için kendisine ve ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.