Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Münir Özkul ve Adile Teyze Çocuk Gelişim merkezlerinde eğitim gören minikler, sanatçı Onay Akbaş’ın ‘Çizgi: Bir Uçtan Öbür Uca’ isimli kişisel resim sergisini gezdi. Kreş öğrencileri hem resimleri yorumladı hem de sergi gezisinin ardından kendi boya kalemleriyle tabloların önünde hayal dünyalarını kağıda döktü.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Münir Özkul ve Adile Teyze Çocuk Gelişim merkezlerinde eğitim gören minikler, sanatçı Onay Akbaş’ın ‘Çizgi: Bir Uçtan Öbür Uca’ isimli kişisel resim sergisini gezdi. Kreş öğrencileri hem resimleri yorumladı hem de sergi gezisinin ardından kendi boya kalemleriyle tabloların önünde hayal dünyalarını kağıda döktü.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki çocuk gelişim merkezlerinin Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, Ahmet Yeşil Sanat Galerisi Koordinatörü Nida Karaytuğ Mert ve kreş öğretmenleri eşliğinde sergiyi gezen minikler, tablolara büyük ilgi gösterdi. Nida Karaytuğ Mert, öğrencilere resimleri yorumladı ve onlardan da yorumlar aldı. Çocuklar Sanat Galerisinde yerdeki minderlere oturup, rengarenk pastel boyalar ile kendi hayal dünyalarını da resmetti. Çocuk gelişim merkezlerinin Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, “Çocuklarımız bizimle buluştuğu ilk andan itibaren onların sanatla duygularını, kendilerini ifade etmelerine fırsat veriyoruz. Bu doğrultuda bugün Onay Akbaş sergisinde çocuklarımızla birlikte sergiyi dolaşıyoruz. Ardından da kendi yorumlarını katarak, kendi resimlerini oluşturmuş olacaklar. Bu sırada kendi duygu geçişlerini de ifade etmiş olacaklar. Mümkün olduğunca onları sergilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sanatın, çocukların duygu ve düşüncelerini, kendilerini özgün bir şekilde ifade etmelerinin en iyi yolu olduğunu düşünüp, bu konuda çocuklarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“Resimleri, onların anlayacağı dilde anlatıyoruz”

Ahmet Yeşil Sanat Galerisi Koordinatörü Nida Karaytuğ Mert ise “Şu anda bulunmuş olduğumuz mekanda sanatçı Onay Akbaş’ın sergisi bulunuyor. Bu yaş grubu oldukça küçük bir yaş grubu. Renklerle çocuklar her zaman haşır neşirdir. Anlatmış olduğumuz resimlerin altyapısını, onların anlayacağı dilde anlatarak, etkilerinde kaldığı resimleri de kendi yaptıkları resimlerle ifade etmeye çalışıyorlar. Çocuklar zaten çok dinamik, meraklı canlılar” diye konuştu.

Miniklerden Metehan Günay, “Resim yapmayı seviyorum. Boya yapacağım. Maymun yapacağım, kuş yapacağım” derken, Kumsal Göçmen de “Kuş, baykuş ve kalp gördüm. Resim yapmayı seviyorum” ifadelerini kullandı.