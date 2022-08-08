Trabzon’da Ortahisar Belediyesi’nin Küçük Dostlar Kliniği sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

Trabzon’da Ortahisar Belediyesi’nin Küçük Dostlar Kliniği sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

2020 yılının Haziran ayında açılan klinikte bugüne kadar toplamda 3 bin 462 kedi kısırlaştırılırken, araç çarpması, hastalık ve yaralanma nedeniyle ise 3 bin 216 kedinin tedavisi gerçekleştirildi. Sadece geçen temmuz ayında 116 kedi kısırlaştırıldı, 226 kedi ise tedavi edildi. İç ve dış parazitlere karşı 165 kediye de tıbbi müdahalede bulunuldu. Klinikte ayrıca 7 köpeğe ise kuduz aşısı yapıldı.

Acil durumlarda sokak köpeklerinin de ilk müdahalesinin de yapıldığı klinikte yavru, hasta ve yaralı kediler veterinerler tarafından dikkatli bir şekilde tedavi ediliyor. Tedavisi biterek sağlığına kavuşan hayvanlar tekrar yaşadıkları ortamlara bırakılıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kliniğin kısa süre içinde Ortahisar ilçesinde bulunan yaklaşık 25 bin sahipsiz sokak kedisinin yaralanma ve hastalıklara karşı tedavisi için çok önemli bir merkez haline geldiğini kaydetti. Fiziki mekân itibarıyla kliniğin küçük ama işlevi yönünden çok büyük ve anlamlı bir hizmeti yerine getirdiğine dikkati çeken Genç, “Açıldığı günden bu yana geçen bir yıllık süre zarfından kliniğimizde 3462 kedi kısırlaştırıldı. Araç çarpması, hastalık ve yaralanma nedeniyle 3216 kedi ise tedavi edildi. Sadece bu istatistikler bile kliniğimizin Ortahisar için ne büyük bir ihtiyacı ve eksikliği karşıladığını anlatmaya yeter. Gerçekten de hem şehrimiz için, hem de küçük dostlarımız için çok elzem bir projeydi. İyi ki küçük dostlarımızın hayatına dokunmak için bu projemizi hayata geçirmişiz. Ne kadar elzem bir proje olduğunu geçen bir yıllık süre zarfında gördük” dedi.

Kliniğin acil durumlara karşı 24 saat hizmet verdiğini ifade eden Başkan Genç, “Merkezimiz, ortalama günde 20 kısırlaştırma operasyonu ile bunun yanında 25 yaralı veya hasta kedinin bütün tedavileri yapılabilecek şekilde tasarlandı. Klinikte 3 veteriner ve 10 görevli personel hizmet veriyor. Klinik ayrıca acil durumlar da düşünülerek, 24 saat müdahaleye hazır halde tutuluyor. Klinikte kedilerin yanı sıra acil durumlarda sokak köpeklerinin de ilk tedavileri yapılarak ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne kapsamlı tedavi için nakilleri sağlanıyor" diye konuştu.

Sokak hayvanlarının yaralanma, sakatlık, kısırlaştırma ve hastalıklara karşı tedavilerinin yapıldığı merkezde; tam teşekküllü bir ameliyathane, 1 adet hekim odası, 1 adet görevli odası, 1 adet hasta hayvan bakım odası ile ameliyat öncesi ve sonrası hayvan bakım odası bulunuyor.