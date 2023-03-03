Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Malatya’dan Bilecik’e gelerek misafir olan Özduman ailesinin kızı minik Duygu’nun doğum gününü kutladı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Malatya’dan Bilecik’e gelerek misafir olan Özduman ailesinin kızı minik Duygu’nun doğum gününü kutladı.

Aileyi ikamet ettikleri evde ziyaret eden Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, öğretmenleriyle birlikte 12 yaşına giren Duygu Özduman’ın doğum gününü kutlayarak hediye verdi. Tüm depremzede çocukların milletin emaneti olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, “Bilecik’imize misafir olan Duygu yavrumuzun doğum gününü ailesi ve öğretmenleriyle birlikte kutladık. Yeni yaşın sana ve ailene iyilikler getirsin, umut olsun. Rabbim hayırlı ve sağlıklı bir ömür versin. Acılarımızı yeni umutlarla birlikte dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah geride bırakacağız” dedi.

Ziyarette Vali Kızılkaya’ya, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve öğretmenler eşlik etti.