Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden sonra Bilecik’e gelen minik Asya’nın doğum gününü kutladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden sonra Bilecik’e gelen minik Asya’nın doğum gününü kutladı.

Depremin ardından Bilecik’e yerleşen minik Asya’nın doğum gününü Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kutlandı. Doğum günü kutlamasına, minik Asya’nın ailesi kuruma bağlı çalışanlar katıldı. Asya’nın kaldığı eve yanlarında götürdükleri pasta ile sürpriz yapan ekipler "Hayat sana her zaman güzellikler getirsin her yeni yaşın en güzel yaşın olsun minik Asya" ifadelerinin yer aldığı fotoğrafı kurumun sosyal medya hesabından paylaştı.