Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Süveybe Ana Kız Yurdunda kalan minik depremzede misafirlere özel olarak oyun odası oluşturuldu.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Süveybe Ana Kız Yurdunda kalan minik depremzede misafirlere özel olarak oyun odası oluşturuldu.

Minik misafirlerin unutulmadığını ve yurttaki en güzel zamanı miniklerin eğlenceli oyunlar oynayarak geçirdiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, “Miniklerin dünyası oyuncaklardır. Biz de bu anlayışla miniklerimize güzel jestler yapıyoruz. Yurdumuzun müsait bir odasını da minik misafirlerimiz için oyun odası haline getirdik. Talep ettikleri oyuncakları temin ettik. Eğitmenlerimiz, Gençlik Liderlerimiz ve gönüllülerimiz gözetiminde miniklerimiz günlerini hem oynayarak hem de eğlenerek geçiriyorlar” dedi.