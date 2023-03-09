Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süveybe Ana Kız Yurdunda kalan minik misafirler, sportif ve kültürel faaliyetlerle gönüllerince eğleniyor.

Antrenör, usta öğretici, eğitmen, gençlik liderleri ve gönüllüler gün boyu, çok amaçlı spor salonunda farklı etkinlikler düzenliyor. Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kursların son derece verimli ve etkili geçtiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, yurtta kalan misafirler için her şeyi düşündüklerini söyledi.

İl Müdürü Özperk, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte misafirlerimiz için farklı etkinlik ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Süveybe Ana Kız Yurdumuzun Çok Amaçlı salonunu eğitsel, sosyal, sportif, kültürel ve mesleki kurslarımıza ayırdık. Depremzede misafirlerimiz aileleriyle birlikte alışma sürecine hızlı girdiler. Burada kaldıkları sürece misafirimizdirler. Bizlerde onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.