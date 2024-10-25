Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 13 Mayıs 2024 tarihinde otomobilin çarpışması sonucu hayata veda eden minik Damla Naz Nacar’ın ismi, kazanın olduğu yerin yakınındaki çocuk parkına verildi.

Çemişgezek’te 13 Mayısta meydana gelen trafik kazasında Damla Naz Nacar hayatını kaybetmişti. Damla Naz Nacar’ın vefatı ailesini olduğu gibi Çemişgezek halkına da derin üzüntü yaşatmıştı. Aradan aylar geçmesine rağmen, acısı dinmeyen Damla Naz’ın isminin ilçede yaşatılması için Çemişgezek Belediyesi harekete geçti. Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek’in önerisi ve Belediye Meclisinin ortak kararıyla, çocuk parkına minik Damla Naz’ın ismi verildi. Ayrıca parkın çevresi demir korkuluklarla çevrildi.

Çemişgezek Belediye Meclisinin kararının ardından, üzerinde minik Damla Naz’ın fotoğrafının olduğu, ’Damla Naz Nacar Çocuk Parkı’ yazılı tabela, belediye ekiplerince park alanına yerleştirildi. Ayrıca, çocukların güvenliği dolayısıyla parkın çevresine demir korkuluklar yerleştirildi.