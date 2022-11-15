Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından, minik çocuklara deprem anı ve sonrasında yapmaları gerekenler anlatıldı.
Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından, minik çocuklara deprem anı ve sonrasında yapmaları gerekenler anlatıldı.
Adıyaman alışveriş merkezinde çocuklara yönelik düzenlenen eğlence etkinliği öncesinde AFAD ekipleri, ‘çök-kapan-tutun’ uygulamasını gösterdi. Daha sonra çocuklara da ‘çök-kapan-tutun’ uygulamasını gerçekleştirildi.
Minikler görevliler eşliğinde uygulamaya eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi.
Yorumlar