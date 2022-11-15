Minikler görevliler eşliğinde uygulamaya eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Adıyaman alışveriş merkezinde çocuklara yönelik düzenlenen eğlence etkinliği öncesinde AFAD ekipleri, ‘çök-kapan-tutun’ uygulamasını gösterdi. Daha sonra çocuklara da ‘çök-kapan-tutun’ uygulamasını gerçekleştirildi.

Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından, minik çocuklara deprem anı ve sonrasında yapmaları gerekenler anlatıldı.

Elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu

Elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu

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