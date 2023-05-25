Karadeniz Bölgesi’nin ilk tohum bankası, Atakum Belediyesi AtaTohum Merkezi’ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri, kendi ürettikleri kompostu merkeze hediye ettiler.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci öncülüğünde yerel tohumların geleceğe taşınması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen Karadeniz Bölgesi’nin ilk tohum bankası AtaTohum Merkezi’nde, çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Ata tohumlarını 7’den 77’ye herkese tanıtmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için art arda projelerin hayata geçirildiği merkeze, bu kez anaokulu öğrencileri sürpriz yaptı. Kendi hazırladıkları kompostu (doğal gübre), görevlilere hediye eden minik çiftçiler; Atakum Belediyesi’nin ziraat mühendislerinden uygulamalı tarım eğitimi aldılar.

Öğrencilere çeri domatesi ve lavanta fidesi

Anaokulu öğrencileri, okulun bahçesinde ürettikleri kompostu; AtaTohum Merkezi’ne getirdi. Öğrencilerin, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları kompostlar, Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Öğrencilerin yaptığı sürprizden son derece memnun olan görevliler, miniklere ata tohum hakkında bilgi verdi. AtaTohum Merkezi’nde görevli Ziraat Mühendisi Nilgün Erdem, miniklere bir bitkinin nasıl yetiştirildiğini uygulamalı olarak anlattı. Etkinlikte minik çiftçilere desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim edilirken; yetiştirmeleri için de çeri domatesi ve lavanta fidesi hediye edildi.

“Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz”

Ziraat Mühendisi Nilgün Erdem, öğrencilerin sürprizinden duydukları memnuniyeti belirterek, “Anaokulu öğrencileri, Atakum Kampüsü’ndeki kendi bahçelerinde kompost üretmişler. Evden getirdikleri yemek ve bitki atıkları ile dışarıdan topladıkları ürünlerle kompost üretiminde bulunmuşlar. Hazırladıkları kompostu da bize hediye etmek istediler. Biz de AtaTohum Merkezi olarak seve seve kabul ettik. Hepsine yaptıkları bu çalışmadan dolayı tek tek teşekkür ediyoruz. Gayretleri, azimleri ve başarıları çok güzel. Öğrencilerimizin ürettikleri kompostu, biraz olgunlaştıktan sonra AtaTohum Merkezimizin bahçesinde ata tohumlarının ekimini yaparken kullanacağız” dedi.