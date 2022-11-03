Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 2006 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Edip Bayat İlköğretim Okulu öğrencisi Çağla Şakar’ın adı okulunun bahçesindeki çeşmeye verildi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 2006 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Edip Bayat İlköğretim Okulu öğrencisi Çağla Şakar’ın adı okulunun bahçesindeki çeşmeye verildi.

Geçtiğimiz yıl yeni yapılan okul binasıyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Edip Bayat İlkokulu bahçesinde yapılan çeşmeye 16 yıl önce okulun 7. sınıf öğrencisiyken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Çağla Şakar’ın adı verildi. Vefatıyla o dönem tüm ilçeyi yasa boğan küçük Çağla’nın adı tam 16 yıl sonra okul çeşmesine verilerek bir vefa örneği gösterilmiş oldu.

Edip Bayat İlkokulu Okul Müdürü Ozan Bala tarafından hazırlatılan Çağla Şakar’ın adının yazıldığı mermer de çeşmeye yerleştirildi. Düzenlenen törende büyük mutluluk yaşayan ve göz yaşlarına hâkim olamayan küçük Çağla’nın 76 yaşındaki babaannesi Mürvet Şakar, “Torunum vefat ettiğinde 12 yaşındaydı. Bugün yaşasa 28 yaşında olacaktı. Çok mutluyum. Güzel torunumun adı bir ömür yaşayacak. Başta okul müdürümüz Ozan Bala ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Allah, Ozan hocamızdan razı olsun. Gülen yüzüyle beni karşıladı, ’Torunumun adını yaşatalım’ dedim beni kırmadı. Hemen gerçekleştirdi. Sağ olsun var olsun. Hayatımın en mutlu günü. Onlar beni mutlu etti, Allah da onları mutlu etsin” dedi.

Edip Bayat İlkokulu Müdürü Ozan Bala ise, “2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle hizmete giren yeni okul binamızın bahçesine yaptırdığımız çeşmemize 16 yıl önce okulumuz öğrencisi iken Cumhuriyet Bayramı törenlerinde rahatsızlanarak vefat eden Çağla kızımızın adını verdik. Çağla Şakar kızımızın babaannesi Mürvet ablamız yeni yapılan çeşmeye merhum torunu Çağla’nın adının verilmesini bizden talep etmişti. Biz de çağrıya duyarsız kalamazdık. Çağla kızımızın adını yaşatmak istedik. Onun mutluluğunu görünce biz daha çok mutlu olduk. Çağla’nın adını okulumuz içerisinde yaptırdığımız ve tüm öğrencilerimizin kullandığı çeşmemize verdik. Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun.” diye konuştu.