Sakarya’da faaliyet gösteren Akburak Boks Spor Kulübü sahibi, milli sporcu ve antrenör Ferhat Akburak ile kulüp sporcuları, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular. Kulüp ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Akburak, Başkan Pekmezci’ye günün anısına plaket takdiminde bulundu.

Uzun yıllar boksla ilgilenen, eski boksör Başkan Pekmezci, geçmişteki anılarından bahsederek, sporculara boksla alakalı önemli bilgiler verdi. Eski boksör Başkan Pekmezci’nin boksla ilgili verdiği bilgileri can kulağıyla dinleyen küçük sporcular, Başkan Pekmezci’ye teşekkür ettiler.

Nazik ziyaretleri için kulüp yöneticisi Akburak’a ve beraberindeki sporculara teşekkürlerini sunan Başkan Pekmezci, kazasız belasız bir spor hayatları geçirmeleri temennisinde bulunarak, kulüp yöneticisine ve boksa gönül vermiş sporculara spor hayatlarında başarılar diledi.