Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kütahya Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. 9. tır afet bölgesine uğurlanırken, minik Belinay da kumbarasınd6aki paraların depremzedelere ulaştırılmasını istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kütahya Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. 9. tır afet bölgesine uğurlanırken, minik Belinay da kumbarasınd6aki paraların depremzedelere ulaştırılmasını istedi.

Tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından Kütahya Belediyesi’nin başlattığı kampanyaya vatandaşların desteği artarak devam ediyor. Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilen yardım malzemeleri, tek tek kontrol edilip sınıflandırıldıktan sonra paketlenip deprem bölgesine gönderilmek üzere tırlara yükleniyor. Dünden bu yana 7 tırın afet bölgesine gönderildiği kentte 9. yardım tırı da yola çıktı. 8’inci tırı uğurlama töreninde minik Belinay, kumbarasını Belediye Başkanı Alim Işık’a göndererek, depremzedelere ulaştırılmasını istedi. Başkan Işık, “Yenibosna Mahallemizden Belinay kızımız kumbarasını bağışlamış. Deprem bölgesine gönderilmek üzere bize göndermiş. Kendisinden Allah razı olsun, gözlerinden öpüyorum. Milletimizin örnek alacağı çok önemli bir davranış” diyerek Belinay’a teşekkürlerini iletti.

"Çok ibretlik örnekler yaşıyoruz"

Belediye Başkanı Işık, deprem bölgesinden hazır gıda maddesi, kullan-at kağıt veya plastik malzeme, su, hazır çorba ve konserve gibi malzemelerin talep edildiğini söyleyerek, “Kahramanmaraş ilimiz merkez olmak üzere bölgedeki toplam 10 ilimizin yakından etkilendiği, derinden yaralandığı bir deprem afetiyle karşı karşıyayız. Biz de ülkemizin birçok ilinde olduğu gibi ilimizde Kütahya Belediyesi olarak vatandaşlarımızın getirdiği yardım malzemelerinin hızlı bir şekilde paketlenip gruplandırılarak düzgün ve düzenli hale getirerek, vatandaşlarımıza ulaşması için başlatmış olduğumuz kampanyamıza devam ediyoruz. Birazdan 8’inci tırımızı, ardından da 9’uncu tırımızı yola çıkaracağız hayırlısıyla. Hazırlanan malzemelere baktığımızda 2-3 tır daha sarım işlemini sürdüreceğiz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın yoğun ilgisi devam ediyor. Hepsinden ayrı ayrı Allah razı olsun. Çok ibretlik örnekler yaşıyoruz. Yaşlı amcamın gelip bu manzarayı gördüğünde duygulanıp sırtındaki montu çıkarıp gittiğini gördük. Allah hepsinden razı olsun. Şu anda bize bölgeden gelen ağırlıklı taleplerin hazır gıda maddesi, kullan-at kağıt veya plastik malzeme, su, hazır çorba ve konserve gibi malzemelerin yoğunlaştığını görüyoruz. Giyim eşyası ve battaniye gibi taleplerin çoğunlukla karşılandığını gördük ama getiren vatandaşlarımızdan da alacağız ve göndermeye devam edeceğiz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dilerken, yaralılarımıza acil şifalar, orada bize de bir yardım eli uzatan yok mu diye bakan vatandaşlarımıza da Türkiye’nin her yerinden, Kütahya’mızdan da yardım elinin uzatıldığını söylemek istiyorum. İlçelerimizden de toplanan yardım malzemelerini belediyemize ulaştırmak isteyen belediye başkanlarımıza, ilçe yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Birazdan Aslanapa ilçemizden bir tır, Domaniç ilçemizden de bir tır buraya gelip, buradan yine Belediyemizin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilip yola çıkarılacağını duyurmak istiyorum. Tüm hemşehrilerimize, köyünden beldesine kadar yardım eli uzatan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Simav’dan bir hemşehrimiz arayarak bir tır yardım malzemesini bize ulaştırmak istediğini söyledi. Yola çıkardılar, inşallah buradan sevkiyata çıkaracağız” ifadelerini kullandı.