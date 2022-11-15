Kartepe’de 414 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kocaeli Gelişim Ligi 2. Etap Karate Şampiyonası’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kartepe’de 414 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kocaeli Gelişim Ligi 2. Etap Karate Şampiyonası’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kartepe Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli Karate İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen Kocaeli Gelişim Ligi 2. Etap Karate Şampiyonası, Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda yapıldı. 37 spor kulübü ve 414 sporcunun katıldığı 11 kategoride yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Sporcuları tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Evlatlarımızın gözlerinde görülen heyecan, spor aşkı çok güzel. Onların bu heyecanı bizleri memnun etmektedir. Yapılan her spor önemlidir. Spor sayesinde evlatlarımız gelişmektedir. Evlatlarımızın spor yapmalarına katkı veren velilere, hocalarına çok teşekkür ediyorum. Her zaman evlatlarımızın yanındayız" dedi.