Manisa Salihli’de 50 metrelik kuyuya düşen çocuk ve onu kurtarmak için arkasından atlayan babanın cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından üzen detaylar ortaya çıktı. Ailenin, küçük çocuğun oyuncak arabasına koymak üzere yaprak toplamak için yürüyüş yaptığı ve bu sırada ayağı takılan çocuğun kuyuya düştüğü, hemen öncesinde anne ve babasına "Eve dönelim, yoruldum" dediği öğrenildi.

Manisa Salihli’de 50 metrelik kuyuya düşen çocuk ve onu kurtarmak için arkasından atlayan babanın cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından üzen detaylar ortaya çıktı. Ailenin, küçük çocuğun oyuncak arabasına koymak üzere yaprak toplamak için yürüyüş yaptığı ve bu sırada ayağı takılan çocuğun kuyuya düştüğü, hemen öncesinde anne ve babasına "Eve dönelim, yoruldum" dediği öğrenildi.

Olay, Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. 2 yaşındaki Batu Demir, babası Aytuğ (35) ve annesi Yağmur Demir ile evlerinin karşısındaki oyun parkına gitti. Oyuncak arabasına yaprak koymak için ailesiyle park yanındaki alanda yürüyüşe çıkan Batu, "Eve dönelim, yoruldum" dedikten kısa bir süre sonra ayağı takılarak 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Oğlunun düşmesiyle arkasından kuyuya atlayan baba ve oğuldan 10 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda acı haber geldi. Kuyunun hemen yakınında bulunan parkta, minik çocuğun oynadığı oyuncakların kalması ise yürek burktu.

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesine bağlı 60’a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında, ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açılmıştı. Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir’e ulaşılmaya çalışılmıştı. Yaşanan olayla ilgili site yöneticisi H.A. ve kaçak sondajı yapan V.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.