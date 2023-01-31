İnegöl Belediyesi, İnegöllü çocukların yarıyıl tatilini renklendiren etkinlik düzenleyerek 6-9 yaş aralığındaki çocukları anneleriyle birlikte İnegöl Köfteli Pizza yapmaları için Gastro İnegöl Mutfağında buluşturdu.

İnegöl Belediyesi, İnegöllü çocukların yarıyıl tatilini renklendiren etkinlik düzenleyerek 6-9 yaş aralığındaki çocukları anneleriyle birlikte İnegöl Köfteli Pizza yapmaları için Gastro İnegöl Mutfağında buluşturdu.

Gastronomi alanında ciddi adımlar atan İnegöl Belediyesi, bu kez de hem çocukların yarıyıl tatilini renklendirmek hem de çocukların hafızlarında gastronomiyi yer ettirmek adına farklı bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta 15 Tatil Anne Çocuk Gastronomi Atölyesi için yapılan çağrı sonrası kayıtlar tamamlandı. ’İnegöl Köfteli Pizza’ yapımı için ilk grup anneleriyle birlikte Gastro İnegöl Mutfağında kollarını sıvadı. Üç gün boyunca 15’er kişilik grup halinde toplamda 45 çocuğun katılacağı atölye etkinliğinde çocuklar İnegöl Köfteli Pizza yaparak anneleriyle birlikte mutfakta hünerlerini sergileyecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ilk atölye etkinliğini ziyaret ederek çocukların heyecanına ortak oldu. Başkan Alper Taban etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, ’’Gastro İnegöl mutfağımızdayız. Okulların da yarıyıl tatiline girmesiyle mutfağımızda bir gastronomi etkinliği düzenledik. Annelerimiz ve çocuklarımız burada bir deneyimleme gerçekleştiriyorlar. Tabi burada hem çocuklarımıza keyifli vakit geçirtmeye çalışırken aynı zamanda da ‘’Gastro İnegöl’’ vurgusunu yapıyoruz. Çocuklarımız da burada İnegöl Köfteli Pizza yapıyor. Sömestr tatili boyunca gruplar halinde anneleriyle birlikte çocuklarımız gelerek bu etkinliği yerine getirecekler. Çocuklarımızı ve annelerimizi kutluyorum. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız burada hem kişisel becerilerini geliştiriyorlar hem de Gastro İnegöl’ün usta şeflerinin öncülüğünde bu lezzetleri deneyimliyorlar. Tabi en keyifli kısmı da programın sonunda olacak. Çocuklarımızın ve annelerinin ellerine sağlık” dedi.

Etkinlik, Şef Gastro kukla gösterisi ile renklenirken öte yandan etkinliğe katılan çocuklar ve anneleri çok mutlu olduklarını ileterek İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkürlerini iletti.