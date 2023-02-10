Bitlis’in Hizan ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Arin Avzem Aktaş isimli kız çocuğu, kumbarasındaki paralarla depremzedeler için ekmek yardımında bulundu.

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Bitlis’in Hizan ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Arin Avzem Aktaş isimli kız çocuğu, kumbarasındaki paralarla depremzedeler için ekmek yardımında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli birçok ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 şiddetli depremin ardından afet bölgesine tüm Türkiye’den yardım yağarken, Bitlis ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar da afet bölgesindeki depremzedeler için başlatılan destek kampanyalarına duyarsız kalmadı. Bitlis’in Hizan ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Arin Avzem Aktaş, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını afet bölgesindeki depremzedeler için bağışladı.

Kumbarasını kırarak depremzedeler için ekmek bağışında bulunan Aktaş, bu hareketiyle herkese örnek oldu.