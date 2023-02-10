Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binada 8 yaşındaki Alya Özmüş hayatını kaybetti. Depremde baba ve abisinin enkaz altında kaldığı öğrenilen minik Alya, Manisa’nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binada 8 yaşındaki Alya Özmüş hayatını kaybetti. Depremde baba ve abisinin enkaz altında kaldığı öğrenilen minik Alya, Manisa’nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi’ndeki ikamet ettikleri Kalkan Apartmanı’nın çökmesi sonucu cansız bedeni enkaz altından çıkarılan Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Alya Özmüş, Salihli’de Hz. Ebubekir Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı’na gözyaşları arasında defnedildi.

Alya’nın cenaze namazına Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği Başkanı Yıldırım Yılmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan depremde hayatını kaybeden Alya Özmüş’ün anne ve babasının öğretmen olduğu ve Kahramanmaraş’ta görev yaptığı öğrenildi. Anne Nuray Özmüş’ün depremden etkilenmediği, baba Mehmet Özmüş ve 10 yaşındaki oğulları Tarık’ın enkaz altında oldukları öğrenildi. Enkaz altındaki baba ve oğulun arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.