Batman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet gören kreş öğrencileri, itfaiye müdürlüğüne giderek araçları inceledi.

Batman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet gören kreş öğrencileri, itfaiye müdürlüğüne giderek araçları inceledi.

İtfaiye araçlarını gören kreş çocukları heyecanlarını gizleyemedi. İlk defa itfaiye aracına binerek siren sesini duyma fırsatı yakalayan kreşteki çocuklara itfaiye personeli tarafından; yangınlar, itfaiye aracının alarm sesi, itfaiye kıyafetleri, yangın söndürme tüpü ve miğfer hakkında bilgi verildi.

İtfaiye personelini adeta terleten kreş çocuklarının soruları, İtfaiye Haftası dolayısıyla kreş çocuklarına boyama kitabı, puzzle ve balon hediye edildi.

Kültür Mahallesi’nde bulunan Batman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kreş çocuklarının yanı sıra kadın ve ailelere yönelik yönlendirici bilgi sunarak yardımcı olduğu belirtildi.