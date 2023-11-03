Karabük’te hızlı giden minibüsün yayaya çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Zonguldak Caddesi’nde meydana gelen kazada Y.Ş. idaresindeki 74 AP 853 plakalı minibüs, Yenice istikametine seyir halindeyken yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan C.K.’ye (68) çarptı. Kazada yaklaşık 5 metre sürüklenen yaşlı adam ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Görüntülerde hızla gelen minibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan araca çarptığı ve aracın yaklaşık çarptıktan 5 metre sonra durduğu görülüyor.