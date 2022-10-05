Yaralı kuryenin hastanede tedavisi sürerken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Cemalpaşa Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı minibüs ile Teyfik Kağan Döş isimli kuryenin kullandığı motosiklet kavşakta çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayıp beton zemine döşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.