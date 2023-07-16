Edirne’de köprünün demir korkuluklarına çarpan minibüsün aşağı düşmemesi için polis, itfaiye ve vatandaşlar minibüse bağladıkları ipi dakikalarca sımsıkı tuttular.

Kaza, Keşan ilçesinde Evreşe Caddesi’nde bulunan köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anafartalar Caddesi’nden Keşan Devlet Hastanesi istikametine giden D.C. yönetimindeki 22 M 4081 plakalı şehiriçi yolcu minibüsü, Ferhat Ağa Köprüsü’nde, karşı yönden gelen bir araç ile çarpışmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla köprünün korkuluklarına çarptı. Kazada, sürücü D.C. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, köprüden aşağı düşmek üzere olan minibüsün arka lastiğine ve tamponuna binerek ağırlık verdi. Sürücü de araçtan çıkartılarak tedavi için ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Minibüs köprüden düşmesin diye iplerle korkuluklara bağlanırken, vatandaşlar da ipi dakikalarca sımsıkı tuttu. Kaza sırasında minibüste yolcu olmaması ise büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Minibüs, yapılan çalışmalar sonucu çekici ile kurtarılırken, yol yeniden trafiğe açıldı.