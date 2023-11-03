Karabük’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Zonguldak Caddesinde meydana geldi. Y.Ş. sevk ve idaresindeki 74 AP 853 plakalı minibüs, Yenice istikametine seyir halindeyken yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan C.K.’ye(68) çarptı. Kazada savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.