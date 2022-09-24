Karabük’te aynı istikamete seyir halinde olan minibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Karabük’te aynı istikamete seyir halinde olan minibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Safranbolu-Karabük karayolu Mavi Büfe mevkiinde meydana geldi. B.Y. sevk ve idaresindeki 78 AAV 919 plakalı minibüs aynı istikamette seyir halinde olan bisiklet sürücüsü S.E.M.‘e çarptı. Kazada yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.